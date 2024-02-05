Данилов подтвердил, что на фронте не хватает снарядов: насколько критическая ситуация

По словам Данилова, на Ставке Верховного главнокомандующего постоянно поднимают вопрос о поставках боеприпасов 155, 152 и 122 калибров.

У Украины действительно есть проблема с количеством снарядов и другими средствами поражения врага.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "24 каналу".

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"Действительно есть ситуация, когда не хватает снарядов, не хватает средств поражения противника. На сегодняшний день война перешла от технологического другим способом — уже используются БПЛА для поражения. Это абсолютно обыденное дело и днем и ночью", — сказал он.

По словам Данилова, на Ставке Верховного главнокомандующего постоянно поднимают вопрос о поставках боеприпасов 155, 152 и 122 калибров.

"Крайняя Ставка была в прошлую пятницу. Президент также обращал внимание соответствующих лиц на недостаточную работу в этом плане. И нам всем, кто причастен к этому процессу, нужно совместно максимально сейчас заниматься этим вопросом для того, чтобы наши Вооруженные силы были обеспечены достаточной количеством данных видов поражения", – подытожил Данилов.

Ранее в Financial Times предупредили, что из-за отсутствия помощи США Украина уже испытывает нехватку боеприпасов – в частности, артиллерийских снарядов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также отмечают, что ВСУ не хватает боеприпасов для эффективного контрбатарейного огня.

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