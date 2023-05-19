Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов подтвердил, что Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн: "Примут важные вещи"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
569
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов подтвердил, что Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн: "Примут важные вещи"

Данилов подтвердил визит Зеленского на саммит G7 / Фото: пресс-служба СНБО

Саммит G7 в японской Хиросиме состоится 19-21 мая.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии онлайн.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона в пятницу, 19 мая.

Данилов отмечает, что присутствие Зеленского крайне необходимо, ведь на встрече будут принимать "очень важные вещи".

«Кто бы сомневался, что наш президент там не присутствует. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира, обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны», — сказал он.

По данным агентства Bloomberg, перед Зеленским также посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который состоится в пятницу, 19 мая.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
569
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация