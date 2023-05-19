Данилов подтвердил, что Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн: "Примут важные вещи"

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии онлайн.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона в пятницу, 19 мая.

Данилов отмечает, что присутствие Зеленского крайне необходимо, ведь на встрече будут принимать "очень важные вещи".

«Кто бы сомневался, что наш президент там не присутствует. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира, обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны», — сказал он.

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По данным агентства Bloomberg, перед Зеленским также посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который состоится в пятницу, 19 мая.

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