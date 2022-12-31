Данилов пообещал воздушную тревогу в столице страны-агрессора: видео

В опубликованном секретарем СНБО предновогоднем видео из обреченной Москвы бегут крысы, а из телевизоров раздается известный мотив "Лебединого озера".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов намекнул, что в грядущем 2023 году опасаться атаки с воздуха придется также жителям российской столицы Москвы.

Соответствующий ролик он опубликовал в субботу, 31 декабря, в Twitter.

На кадрах опубликованного видео сначала звучит праздничная музыка, появляется Дед Мороз со Снегурочкой, москвичи гуляют украшенными перед Новым годом по улицам столицы государства-агрессора.

Также читайте В России ракета отказалась лететь в Украину и упала на дома местных (видео)

Но через мгновение — раздается сирена воздушной тревоги, исчезает праздничная иллюминация и уличное освещение. Из канализационных коллекторов выскакивают крысы, бегущие из обреченного города.

Завершается видео кадрами по телетрансляции балета "Лебединое озеро". Во время путча 1991 года, который начал развал Советского Союза, этот балет транслировали на всех телеканалах и с тех пор он стал символом государственного переворота в России.

"Москва, Кремль... Россия, завтра... 2023 год", — прокомментировал это видео секретарь СНБО Украины.

Эта же надпись появляется и в титрах к видео.

Напомним, в России серьезно обсуждают защиту Москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов, которые, якобы, могут атаковать столицу государства-агрессора в новогоднюю ночь. Один из экспертов предлагает использовать аэростаты для воздушной разведки, как во времена Второй мировой войны.

Читайте также: