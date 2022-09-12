Данилов потролил Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины" и посоветовал искать "саддамовский бункер"

Данилов назвал прислужника Кремля-Медведева "начинающим блогером" и призвал пропагандиста искать убежище, например, в Северной Корее.

Об этом Данилов написал в Twitter.

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали", – отметил секретарь СНБО.

Как сообщалось, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с РФ и выдвинул традиционное требование Кремля о "капитуляции украинских властей".

В то же время в ISW спрогнозировали ход войны и заявили, что Путин близок к "смертельной ошибке".

Напомним, спикер российского президента Путина Дмитрий Песков впервые прокомментировал успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, которое в Кремле называют "перегруппировкой войск". Песков ответил, что российскому президенту все докладывают, и так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться до конца.

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