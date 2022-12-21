Данилов предупредил о решающих ближайших 1-2 месяцах войны: чего ожидать от РФ

Секретарь СНБО предупредил, что россияне будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие 1-3 месяца могут быть решающими для войны в Украине, поэтому государство готовится, понимая все вызовы.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Мы понимаем, что на сегодняшний день способностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, является наиболее опасной", — отметил секретарь СНБО.

"И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас Российская Федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы поменьше было последствий непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон", – пояснил чиновник.

Он также сообщил, что, понимая эти вызовы, Украина максимально готовится, однако государству очень необходима помощь партнеров.

Напомним, ранее Данилов предупредил, что российское руководство рассуждает об объявлении общей мобилизации и закрытии границ для выезда мужчин в возрасте до 65 лет.

Напомним, что Россия накапливает до 200 тыс. бойцов и оружие для нового наступления в январе или весной, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Пока точно не известно, откуда может быть вражеское вторжение. По словам Залужного, это может быть либо с востока, либо с юга, либо из Беларуси.

А российский министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 декабря о вероятности нового наступления в Украине и сказал, что для этого РФ и мобилизовала своих граждан.

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