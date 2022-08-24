Данилов предупредил о "великой войне" с РФ и призвал украинцев готовиться к затяжным боевым действиям

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил нелестные новости для украинцев. Чиновник призвал граждан Украины готовиться к затяжной войне с РФ.

По словам Данилова, Украина еще не прошла переломный период войны. Он предупредил, что Украину ждет "большая война" с армией Путина.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире Радио Свобода.

"Будет очень сложно, легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной и нам предстоит приложить много усилий, чтобы победа была за нами", – заметил он.

Данилов подчеркнул, что Украине нужна такая победа, которая навсегда отразит желание России воевать против ВСУ.

"Нам надо одержать такую победу, которая перечеркнет возможности Российской федерации повторять все те вещи. Нам нужна такая победа, которая сломает хребет той твари, которая сидит на территории России, постоянно посягает на чужие территории. Если мы это сейчас не сделаем, это будет просто отложена война", – считает Данилов.

Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ближайшие 2-3 месяца будут решающими в войне. Дальнейшие действия в поле боя будут зависеть от снабжения Западом военного вооружения.

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