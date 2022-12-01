Данилов пригрозил россиянам, незаконно переселившимся в оккупированный Крым

За зверства оккупантов должна быть общая ответственность как Путина, так и россиян.

Россияне, незаконно прибывшие на оккупированные территории Украины, в частности на незаконно аннексированный Крым, должны вернуться в страну-террориста РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время Киевского форума безопасности.

"О гражданах РФ на оккупированных территориях Украины он сказал: "Их переселяют, чтобы мы имели определенные хлопоты... Есть наши законы и Конституция. Я подчеркиваю, что если человек заехал по нашим законам на эту территорию, он имеет право там жить. Если она заехала не по нашим законам, это проблема будет для того человека, а не для нас... Если вы там неизвестно как оказались, тогда должны вернуться туда, откуда приехали", — отметил Данилов.

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Данилов отметил, что все граждане РФ совместно с Путиным ответственны за преступления на территории Украины. Секретарь СНБО объяснил, что именно россияне постоянно избирают Путина президентом и "не хотят жить в другом, цивилизованном мире".

По его словам, за зверства оккупантов должна быть общая ответственность, "и те люди, которые завезены на ту территорию, ничем не отличаются, у них такая же ответственность".

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что оккупанты активно готовятся к обороне в Крыму, в частности создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

Как сообщалось, Франция вместе со своими европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала по вооруженной агрессии России в Украине. Спецтрибунал будет заниматься расследованиями военных преступлений России, чтобы виновные были наказаны.

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