Данилов призвал Западных союзников изменить подход в оказании помощи Украине

Украина будет нуждаться в усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи, заявил Данилов.

Сложившаяся на фронте ситуация требует изменений для стран Запада в вопросе помощи Украине.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на Halifax International Security Forum.

"Характер боевых действий на фронте меняется. Сугубо военных мер по достижению поставленных целей недостаточно. Необходим комплексный подход, который будет включать взаимосогласованные меры в военной, политической, экономической, финансовой, промышленной, технологической, дипломатической, социальной, гуманитарной сферах и т.д."

Украина нуждается в усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи со стороны западных партнеров. В то же время необходимо изменение подхода по оказанию помощи дозировано, ограниченно и несвоевременно", — отметил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что Украине необходимы внешние гарантии безопасности, среди которых и вступление в НАТО, однако можно найти и другие возможности.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что в Кремле могут запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине. Она касается безопасности и защиты критических потребностей.

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