Данилов прокомментировал информацию СМИ о якобы 100 тыс. погибших украинских военных

Секретарь СНБО заверил, что "у нас нет 100 тысяч потерь среди военных".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию СМИ, что на фронте якобы погибли уже 100 тысяч украинских военных.

Об этом Данилов сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности", – заверил секретарь. СНБО.

По его словам, соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

"После войны 2014-го года мы знали, как воевать, а в России такого не было. На многих направлениях у них были потери просто безумные", — пояснил Данилов.

Комментируя ситуацию в Бахмуте, он также отметил, что ВСУ сорвали оккупантам уже третий план наступления. Поэтому "россияне не могут двигаться дальше и бросают в Бахмут своих людей, как в котел".

Напомним, что 15 марта в американском издании Politico появилась статья, в которой говорилось, что за год полномасштабной войны на фронте погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных.

В ноябре прошлого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

Позже в Еврокомиссии объяснили ошибку своей главы, заявив, что эта цифра была взята из внешних источников и касалась потерь убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

В Офисе президента заявили, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий.

Официально количество своих потерь Украина объявлялась еще в августе. Тогда главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что почти 9 тысяч украинских героев погибли на войне с РФ.

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