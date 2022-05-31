Данилов прокомментировал ситуацию с разминированием перешейка в Херсонской области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ситуацию касательно разминирования перешейка в Херсонской области.

Почему регион так быстро захватили российские захватчики, сейчас выясняют правоохранительные органы Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, у которых есть полномочия заниматься этими вопросами", — подчеркнул Данилов.

Следует отметить, что от начала марта Херсон и большая часть области находятся под оккупацией российских войск, назначивших там свою "власть". Почему российские войска смогли так быстро и почти беспрепятственно оккупировать регион и почему основные мосты не были заминированы, ответа пока нет.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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