Данилов прокомментировал сроки украинского контрнаступления: "Люди не понимают, что такое война"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что не существует сроков по контрнаступлению. Он подчеркнул, что оккупанты хорошо подготовились к этому и все заминировали.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что "никаких сроков по контрнаступлению не существует". Он добавил, что о подобном обычно любят рассказывать люди, не понимающие, что такое война.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война... Так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, происходящих на фронте. Использовать словосочетание "контрнаступление" – я этого никогда не делал. Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят... У нас натовская система, она уже работает, и командир решает, каким образом ему действовать на том или ином направлении с учетом общей задачи, которая ставится", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что россияне хорошо подготовились к наступлению ВСУ.

"А главная задача для нас – это сохранение жизни... Враг очень мощно подготовился к этим событиям... Количество мин, которое есть на территории, которую надо преодолеть нашим военным, просто безумное... Если раньше была надежда, что можно это сделать благодаря технике, которая была предоставлена партнерами, то сегодня очень много участков фронта – пешком", – сказал он.

Напомним, в американском Пентагоне считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и продолжительным. В то же время США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

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