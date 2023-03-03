Данилов прокомментировал возможное участие Беларуси в войне против Украины

У белорусов сегодня нет никакого желания воевать против украинцев.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает попытки втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины. Впрочем, глава страны Александр Лукашенко понимает последствия этого шага.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

"Несмотря на то, что Путин постоянно хочет его (Лукашенко, — ред.) условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И поэтому я не думаю, что Путину удастся его Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", — отметил Данилов.

По его мнению, у белорусов нет никакого желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует себе военных операций против Беларуси.

"Для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне и мы за это им благодарны", — напомнил Данилов.

Данилов также сообщил, что сейчас нет оснований полагать, что у Китая есть значительный интерес в предоставлении оружия России. Пекину это не нужно, потому он остается нейтральным.

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Секретарь СНБО Алексей отмечает, что кафиры желают отчитаться о захвате Бахмута Донецкой области, а потому бросают все силы на штурм города. Впрочем, темпы продвижения россиян не соответствуют их планам.

Также Алексей Данилов пояснил, что, учитывая нынешние события, Украина не может освобождать Крым тем путем, который был избран и принят в указе 2021 года.

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