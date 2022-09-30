Данилов прокомментировал вступление Украины в НАТО: "Мы защищаем восточный фланг"

Украина с первого дня войны просит у международных партнеров оружие для защиты всего континента. В частности – для защиты от ядерной угрозы.

Украина защищает от российского нашествия восточный фланг НАТО. В частности, Польшу, страны Балтии, Чехию.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Когда 24 февраля началась горячая фаза войны, ни один из наших партнеров не верил в нашу страну, не верил, что мы будем бороться. Хотя мы настаивали: дайте нам возможности, помогите нам в борьбе с агрессором. Мы ведь не только защищаем себя. Мы защищаем восточный фланг НАТО — страны, являющиеся членами Альянса. Фактически мы защищаем Польшу, страны Балтии, Чехию. Если, не дай Бог, наша страна проиграет, эти государства могут быть оккупированы и аннексированы”, — отметил Алексей Данилов.

Напомним, что пока НАТО будет достигать консенсуса по принятию Украины, Зеленский предлагает задействовать "Киевский договор безопасности".

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