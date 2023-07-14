Данилов раскрыл, могут ли США использовать вступление Украины в НАТО как козырь в переговорах с РФ

Президент США взял на себя политическое обязательство по вступлению Украины в НАТО.

Накануне саммита в Вильнюсе в тексте коммюнике речь не шла о "приглашении" Украины в НАТО. Однако после длительных переговоров, в том числе с США и Германией, удалось несколько изменить мнение союзников.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он не отрицает, что США могут использовать вступление Украины в НАТО как разменную монету в переговорах с РФ.

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"Такая версия имеет право на существование с точки зрения логики. Но даже то, что я услышал от президента Байдена... Все услышали, но мы услышали более подробно за закрытыми дверями. И публично президент Байден коротко потом сказал, что теперь не должно ни у кого оставаться сомнения, что Украина будет членом НАТО. Когда президент США делает такое заявление, очевидно, что он берет определенное политическое обязательство", — подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина должна выражать больше благодарности за оказанную военную помощь.

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