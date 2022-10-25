Данилов рассказал, чем обернется подрыв Каховской дамбы россиянами для аннексированного Крыма

В случае подрыва Каховской дамбы, заминированной российскими оккупационными войсками, незаконно аннексированный Крым останется без воды минимум на 10 лет.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов интервью Sky News.

Данилов напомнил, что российская армия заминировала Каховскую дамбу "большим количеством взрывчатки".

Секретарь СНБО объяснил, если Россия решится взорвать дамбу, аннексированный ею полуостров на годы останется без воды. Но, по его словам, в таком случае возникает вопрос, зачем вообще РФ нужен Крым.

"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", — сказал Алексей Данилов.

Возможен подрыв Каховской ГЭС россиянами

Президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Если оккупанты решатся взорвать дамбу, более 80 населенных пунктов окажется в зоне быстрого затопления. В результате крушения сотни тысяч граждан могут пострадать.

Аналитики считают, что оккупанты намерены взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом.

В свою очередь, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов убежден, что минирование Каховской дамбы проведено РФ для частичного разрушения, если потребуется.

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