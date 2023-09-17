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Данилов рассказал, что ускорит окончание российской агрессии против Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Данилов рассказал, что ускорит окончание российской агрессии против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: скриншот с видео

Россия должна понять, что у нее нет возможности противостоять западным технологиям.

Полная или частичная ликвидация российского черноморского флота позволит ускорить окончание агрессии против Украины.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"К примеру, полная или частичная ликвидация российского военного черноморского флота, являющаяся задачей решаемой, должна значительно ускорить процессы в России поиска выхода из развязанной войны", — сказал Данилов.

Данилов отметил, что это могла быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовала бы очень печальную картину дальнейших событий.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал советы украинским партнерам по формуле мира, предложенной президентом Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Михаил Подоляк объяснил, почему Кремль стремится к "переговорам" с Украиной.

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Дата публикации
Просмотры
156
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