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Данилов рассказал, действительно ли ВСУ ликвидировали иранских пилотов дронов во временно оккупированном Крыму

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Данилов рассказал, действительно ли ВСУ ликвидировали иранских пилотов дронов во временно оккупированном Крыму

Фото: пресс-служба СНБО

Пока Украине неизвестно о передаче России иранских баллистических ракет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил ликвидацию иранских пилотов дронов в оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что они запускали свои беспилотники, убивавшие украинцев.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Данилов подчеркнул, что иранские инструкторы помогали россиянам запускать по Украине дроны Shahed-136, поставленные Тегераном. Поэтому Украина считает их мишенью для ликвидации.

"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить. Мы понимаем, что эти штуки не летают, пока люди не научатся ими управлять, а у россиян не хватает мозга, чтобы самим в этом разобраться", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО сообщил, что Украина пока не знает, передавал ли Иран России свои баллистические ракеты для террора украинцев.

"Но если это произойдет, это будет свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, у России нет возможности производить собственные ракеты, по крайней мере, в количествах, которые позволили бы ей продолжать широкомасштабную войну. Во-вторых, если страна, находящаяся под санкциями с 1979 года, имеет возможность производить такое оружие, то о каких санкциях может идти речь? Поэтому возникает большой вопрос о правоприменении", – сказал Данилов.

Иранские дроны в войне против Украины

Российские террористы осенью начали активно использовать в войне против Украины иранские дроны. Чтобы скрыть причастность Ирана к снабжению им оружия, РФ перекрасила Shahed-136 и переименовала их в "Герань". Эти дроны атаковали жилые дома и энергетическую инфраструктуру Украины.

Сначала Иран отрицал передачу России дронов, однако впоследствии признал, что мол поставили Shahed-136 еще до полномасштабной войны против Украины. Последнюю информацию иранского режима отрицали в США.

Впоследствии украинские и иранские специалисты провели встречу и обсудили использование Россией дронов в войне против Украины. Украина сообщила Ирану позицию о том, что последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6416
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