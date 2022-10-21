По словам секретаря СНБО, подрыв на Каховский ГЭС повлечет за собой катастрофу вселенского масштаба.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, есть ли у Украины план действий в случае подрыва оккупантами Каховской дамбы.

Об этом он говорил 21 октября в эфире телемарафона.

"Если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос водоснабжения Крыма закроется раз и навсегда. Его восстановить будет невозможно 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. И речь сейчас не об электричестве, речь сейчас о более страшных вещах. Это будет катастрофа вселенского масштаба, если они примут такое решение. Если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит", — заявил Данилов.

Более того, он заверил, что Украина готова к любому развитию событий.

"Мы понимаем, что будет происходить и этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего, которая в ближайшее время будет созвана президентом Владимиром Зеленским. Я не буду называть дату и сроки, но этот вопрос готовился уже определенный период времени и мы готовы к любому развития событий", — заявил секретарь СНБО.

Следует отметить, что ранее Данилов сообщал, что враг может уничтожить на ГЭС агрегаты, производившие электроэнергию для Украины.

Также читайте РФ заминировала Каховскую ГЭС: Зеленский предупредил о катастрофе в случае подрыва

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что в Херсонскую область к российским оккупантам прибыло подкрепление в виде двух тысяч мобилизованных. В то же время оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.

Читайте также: