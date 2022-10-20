Данилов рассказал, есть ли угроза наступления оккупационных войск из Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что в последние дни Россия взимает все больше войск и техники к границе украинско-белорусской границы. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью 24 каналу, Украина отслеживает информацию обо всем, что происходит в Беларуси, и готова

По его словам, совсем мало граждан Беларуси пожелали служить за деньги в армии агрессорки России. Это абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал кремлевский диктатор Путин.

"Они уже давно пошли на этот контракт, поскольку это произошло не вчера и не позавчера, а месяца два-три назад. Остатков желающих против нас воевать со стороны белорусского народа нет. Что касается территории Беларуси, мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы" Мы к ним готовимся и знаем, как мы должны на это реагировать. Еще раз подчеркиваю: нас преодолеть эта страна не может, потому что мы — "люди света". Мы это доказали уже всему миру. А свет всегда побеждает тьму"., – отметил Данилов.

Союз двух диктаторов – Путина и Лукашенко

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает агрессорке помощь в войне. В частности, территория страны стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, однако передумал. Впрочем, "президент" по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным.

Самопровозглашенный белорусский президент уверяет, что пока нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

Читайте также: