Данилов рассказал, как оккупанты просчитались с подрывом Каховской ГЭС

Российские оккупанты при подрыве дамбы Каховской ГЭС не рассчитали, что вода может затопить их позиции. В результате они имеют потери личного состава и техники.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Что касается российских оккупантов, они имеют потери. Дело в том, что они не рассчитывали, что именно таким образом будет происходить подтопление тех территорий. По их расчету, оно должно было происходить совсем другим способом, и их части не должны пострадать. Но не имеют ума, не понимают, как оно работает, как влияет на те или иные процессы… Не был рассчитан этот взрыв, и случилось так, что стихия накрыла в том числе и российских оккупантов", – заявил Данилов.

По его словам, у россиян "есть и человеческие жертвы, и потери техники и многих других вещей".

"То, что они готовились - вполне понятно, но они не ожидали, что такие последствия будут в том числе и для них. Они хотели это сделать, чтобы предотвратить наше контрнаступление, они считали, что оно будет происходить именно на Херсонском направлении", - объяснил секретарь. СНБО.

Напомним, что российские оккупанты после уничтожения Каховской ГЭС полностью провалили эвакуацию людей с левого берега Херсонщины.

СБУ обнародовала доказательства того, что Каховскую ГЭС взорвали россияне. В свою очередь президент РФ Владимир Путин традиционно пытается снять с себя вину за теракт и переводит ее на Киев.

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