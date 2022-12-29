Данилов рассказал, каких ракет больше всего осталось в России и производят ли они новые

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у России уже есть недостаточное количество ракет. Единственное, что у них остается – это С-300, которые используются для ударов на расстоянии 200-300 км.

Об этом он сказал в интервью Kyiv Post.

"Они не могут производить в большом количестве высокоточное оружие. И оружие у них постепенно заканчивается. Единственное, что у них есть в достаточном количестве, — это ракеты для С-300. Но они долетают только на короткое расстояние. Именно поэтому РФ ведет переговоры с Ираном о поставках ракет. На сегодняшний день факт их получения не зафиксирован. Но если это произойдет, мы сразу об этом узнаем", — пояснил Данилов.

Данилов считает, что сейчас РФ производит новые ракеты, однако не в большом количестве.

"Да, свежие ракеты уже были. Но они не могут изготавливать такие ракеты в большом количестве. Это технологически сложный процесс. Сейчас для производства используются остатки деталей, которые были на складах. Мы знаем, сколько может быть изготовлено таких ракет. Если будут появляться совсем новые, тогда мы будем говорить, что санкции не работают. На сегодня мы пока этого сказать не можем", — сказал секретарь СНБО.

Ракетный обстрел Украины 29 декабря

Россия 29 декабря в десятый раз массированно обстреляла территорию Украины ракетами. Оккупанты выпустили по нашему государству 69 ракет, из которых — 54 удалось сбить.

В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что Украину атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и "Калибрами".

Было осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П. Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

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