Данилов рассказал, какой коварный план Россия хочет реализовать внутри Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что при посещении китайских чиновников Россия просит помощи и у других стран, а не только у Китая.

Об этом Данилов сказал в комментарии журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

По его словам, Россия понимает, что не может побороть Украину и вынуждена просить оружие у других стран.

"Сейчас у них другой план – внутренней дестабилизации. Вопрос внутренней дестабилизации для них сейчас в приоритете. По каким проектам они будут это делать, как они все это будут рассматривать, как будут пробовать раздуваться на территории нашей страны – я думаю, что наши спецслужбы и соответствующие органы должны все эти вопросы отрабатывать", – говорит Данилов.

Он утверждает, что, по имеющейся информации, наши аналитики прогнозируют именно такой сценарий развития событий в ближайшее время.

"Мы с вами хорошо помним ситуацию, связанную с 2004 годом, когда они фактически пытались воплотить в жизнь руководство РФ. Были попытки в 2014 году повлиять на ситуацию. Они не оставляют этих попыток и на сегодняшний день. Вопрос внутренней дестабилизации это единственный, что может их выводить из того тупика, в котором они оказались", — добавляет секрететар СНБО.

Также Данилов говорит, чтобы в нашем обществе началась раздор, для этого должны быть запущены какие-то проекты. Россияне могут активизировать его в период мая.

"Может, это будет в начале лета. Но еще раз подчеркиваю — это задача РФ. Потому что на поле боя точно так называемая вторая армия мира получит фиаско", — резюмирует секретарь СНБО.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на ход войны России против Украины.

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