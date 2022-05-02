Данилов рассказал, когда наступит переломный момент в войне с Россией, и Украина пойдет в наступление

Данилов рассказал, когда наступит переломный момент в войне с Россией, и Украина пойдет в наступление

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда может наступить переломный момент в войне, и Украина сможет пойти в наступление.

По его словам, сегодня Украина получает современное вооружение. Однако нашим военным необходимо научиться работать с ним, чтобы эффективно уничтожать врага и отвоевать все украинские территории.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это непростой вопрос (о переломном моменте в войне – ред.). Я не отношусь к тем людям, которые говорят, что война закончится в апреле или через неделю. Война – это очень сложное дело. Мы на сегодня имеем ленд-лиз от США. Мы на сегодня имеем уже достаточно качественные поставки военной помощи для нашей страны", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ленд-лиз, который подписали для Украины США, является вторым в мире — первый открывали против фашизма.

"Сегодня ленд-лиз открыт против Российской Федерации, против рашизма. Им надо бы задуматься, почему весь мир открывает нам, дает нам помощь", — говорит Данилов.

В то же время, по его словам, украинские защитники должны научиться работать с этим современным вооружением.

"Нашим ребятам, нашим военным нужно еще научиться пользоваться теми вещами, которые мы получили. Для нас это новое оружие. Но мы очень быстро учимся. Наши ребята очень быстро проходят все эти курсы, которые нужны для новейшего оружия", — отметил секретарь СНБО.

Поэтому Данилов уверяет, что переломный момент в войне все-таки наступит.

"Перелом будет обязательно. Но я не могу сказать, что он уже состоялся. Но он состоится обязательно с учетом той помощи, которую оказывают нам наши партнеры. Ну, и, конечно, на первом месте — наши Вооруженные Силы. Те ребята и девушки, которые крепкие, которых нет ни в одной стране мира, потому что это наша земля и мы их защищаем до последней капли. Это было доказано начиная с 24 февраля этого года", — сказал Данилов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что следующий этап мобилизации Украина пока не будет объявлять.

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