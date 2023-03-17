Данилов рассказал, кто принял решение о дальнейшей обороне Бахмута: "Очень важная крепость"

Во время боев за Бахмут украинские военные уничтожают большое количество российских оккупантов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, решение о продолжении боев за Бахмут приняли главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Они подтверждают целесообразность обороны города.

"Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, то они будут проговорены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия", — отметил Алексей Данилов.

Он добавил, что Бахмут остается важной и ключевой точкой для Сил обороны.

"По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", — подчеркнул Секретарь Совета нацбезопасности.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины должны содержать Бахмут в Донецкой области столько, сколько возможно физически.

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