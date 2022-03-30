Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает войска из киевского и черниговского направлений

РФ со всего мира собирает негодяев, желающих убивать мирных украинцев.
Россия с киевского и черниговского направлений перебрасывает свои войска в сторону Харькова и Донецкой области.
Об этом глава СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона.
"Часть тех людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.
Также Данилов подчеркнул, что не следует верить России в то, что она отводит своих оккупантов от Киева и Чернигова. Секретарь СНБО добавил, что РФ со всего мира собирает негодяев, желающих убивать мирных украинцев.
"Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, у нас большой объем информации, кто именно входит в эти группировки", — подчеркнул Данилов.
Напомним, российские войска испытывают значительные проблемы с боевой техникой, которая была выведена из длительного хранения.
Читайте также:
- В России представили искривленную версию переговоров в Стамбуле: Киев пошел компромиссы во всем, а Москва — нет
- Разбитые дотла улицы и мертвые мирные жители: появилось жуткое видео последствий "русского мира" в Ирпене
- Российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле как "положительное продвижение вперед"