Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает войска из киевского и черниговского направлений

Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает войска из киевского и черниговского направлений

РФ со всего мира собирает негодяев, желающих убивать мирных украинцев.

Россия с киевского и черниговского направлений перебрасывает свои войска в сторону Харькова и Донецкой области.

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Об этом глава СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона.

"Часть тех людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.

Также Данилов подчеркнул, что не следует верить России в то, что она отводит своих оккупантов от Киева и Чернигова. Секретарь СНБО добавил, что РФ со всего мира собирает негодяев, желающих убивать мирных украинцев.

"Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, у нас большой объем информации, кто именно входит в эти группировки", — подчеркнул Данилов.

Напомним, российские войска испытывают значительные проблемы с боевой техникой, которая была выведена из длительного хранения.

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