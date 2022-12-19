Данилов рассказал, на сколько массированных обстрелов россияне могут "наскребти" ракет

У россиян осталось крайне мало ракет, их хватят на 3-4 атаки, но тогда оккупанты исчерпают полностью все запасы и сами останутся налегке.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.

Секретарь СНБО напомнил о том, что агрессор договаривается с Ираном о поставках ракет и украинская сторона на самом высоком уровне делает все возможное, чтобы этого не произошло. Но Данилов говорит, что нет гарантии, что этого не произойдет.

"Россияне не обладают большим количеством ракет. Но есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках... Но если Российская Федерация уже просит ракеты у этой страны, тогда речь идет о том, что внутренних возможностей по производству у них нет", – отметил он.

Также Данилов добавил, что россияне сами производят определенные партии ракет, но это не то количество, которое у них было в начале войны.

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и у них есть хоть какой-то запас оставить", — говорит Данилов.

Впрочем, он добавил, что в арсенале россиян "более или менее" достаточно ракет С-300. Кроме того, в оккупантов есть иранские дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

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"У них есть "Шахеды", но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что россияне могут запускать ракеты по Украине несмотря на непогоду. Туманная и облачная погода оказывает влияние только на слежку за последствиями ударов.

Как сообщалось, ночью 19 декабря Россия дронами атаковала Киев.

Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. В результате атаки на столицу возникли повреждения объектов критической инфраструктуры.

Также ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Есть много разрушений.

В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".

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