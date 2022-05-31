Данилов рассказал о принудительной депортации украинцев из оккупированных регионов

Россияне массово вывозят украинцев с оккупированных территорий на Дальний Восток.
Украина постарается вернуть всех своих граждан домой.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Когда они начинали эту операцию 24 февраля по уничтожению нас как страны, то депортация большого количества наших граждан входила в их планы. Но так не произошло, как думалось, спецоперация пошла кувырком. Это не значит, что мы должны успокоиться. Количество людей, которых депортировали в российскую федерацию, очень большое. С тех территорий, которые россияне захватывают, часть населения они депортируют на Дальний Восток и в другие города. Мы не можем назвать цифры, они будут абсолютно приблизительны. Но вернуть их домой, по их желанию - наше задание", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, в Украине осудили двух российских артиллеристов, обстреливавших Харьковскую область.
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