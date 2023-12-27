Данилов рассказал о ситуации в Марьинке: хуже, чем в Бахмуте

Российская оккупационная армия фактически полностью уничтожила Марьинку в Донецкой области. Захватчики хотят захватить то, что от нее осталось.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью "Голосу Америки".

По его словам, в Марьинке "ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности". Данилов отмечает, что уцелевших построек в городе фактически нет.

"Маленькая часть поселения все еще находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Но есть желание россиян захватить этот населенный пункт. Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью его уничтожили. Там практически нет ни одного уцелевшего сооружения", — рассказал Данилов.

Ситуация в Марьинке

26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли из Марьинки. Вместе с тем он подчеркнул, что ВСУ пока еще находится в северной части города.

В свою очередь, в ВСУ решили уточнить слова Залужного. Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорит, что украинские военные находятся на севере Марьинки, где продолжается боевая работа.

Кроме того, в ВСУ опровергли заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что Россия якобы оккупировала Марьинку. Украинские военные подчеркивают, что "это не имеет ничего общего с реальностью".

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