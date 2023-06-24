Данилов рассказал, перебрасывала ли Россия свои войска из Украины из-за неудачного бунта Пригожина

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что из-за неудачного восстания террористической группы "Вагнер" Россия не перебрасывала своих войск из Украины.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Данилов отметил, что Россия не выводила оккупационные войска с территории нашего государства. Они и дальше противостоят ВСУ.

"Мы бы очень хотели, чтобы они (войска РФ, — ред.) отправились в защиту режима Путина в Москву, или к другим территориям. Мы не можем сейчас сказать, что так происходит. Да, частичное передвижение происходит именно внутри России". То, что касается тех войск, которые есть на фронте, они фактически все остаются на своих местах, они сопротивляются. И я бы не делал заранее таких выводов, что это уже окончательный большой плюс в нашу пользу", — сказал Алексей Данилов.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

Затем белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Это впоследствии подтвердил и глава террористической организации "Вагнер".

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