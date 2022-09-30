Данилов рассказал, почему Путин заговорил о переговорах с Украиной и что ждет Россию

Заявления о готовности РФ к переговорам с Украиной рассчитаны на россиян, которых не устраивает мобилизация.

Об этом 30 сентября в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас есть 5 пунктов решения СНБО, один из этих пунктов то, что мы не можем вести переговоры с Путиным, потому что это невозможно. Переговоры могут быть с кем-то другим, но не с ним. До тех пор, как президентом РФ будет Путин, никаких переговоров не будет. Человек, который пренебрегает всем международным правом, законодательством, признающим весь мир, забирает себе территории, организует фарс. О чем с ним можно говорить? А заявления о том, что РФ готова к переговорам — это слова для их население. Дело в том, что у Путина после того, как объявил мобилизацию, начинаются определенные проблемы. Женщины России в ближайшее время поймут, что у них забирают их мужчин, мы их вынуждены убивать, потому что они пришли на нашу территорию и вы увидите, как это все будет происходить. Вопрос только времени", — сказал Данилов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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