Данилов рассказал, при каких условиях возможно "замораживание" войны в Украине

Секретарь СНБО отметил, что мы очень дорого платим каждый день за свою свободу.

Решение о том, "заморозить" ли войну в Украине будет решать президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, остановка войны в Украине может быть только на условиях Украины.

"Мы с большим уважением относимся ко всем странам-партнерам, к их правительствам, к их руководителям, но мы имеем в виду, что решение будет приниматься в нашей стране, решение будет приниматься президентом и нашим народом. И если кто-то считает, что вместо нас могут принимать решения и нам диктовать те или иные условия, так это невозможно", — заявил он.

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Секретарь СНБО добавил, что любое решение должно быть справедливым прежде всего в отношении нашей страны.

"Мы очень дорого платим каждый день за свою свободу и если кто-то считает, что эту свободу надо заморозить, ну как-то странно все это выглядит", – констатировал он.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии онлайн.

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