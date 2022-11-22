Данилов рассказал, сколько еще раз Россия может повторить ракетные атаки, как 15 ноября

У РФ осталось очень много ракет С-300, однако не все так хорошо с высокоточными ракетами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты могут осуществить еще несколько таких массированных ракетных ударов по Украине, как 15 ноября.

Об этом Данилов сказал в эфире "Свобода Live".

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", — оценил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что у России до сих пор остается очень много ракет С-300.

"Определенных ракет осталось меньше 10%. Есть ракеты, которых осталось 18%. Есть ракеты, которых, к сожалению, очень много на территории РФ — это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много", – рассказал Данилов.

В то же время у страны-агрессора не все так хорошо с запасами высокоточных ракет.

"Что касается высокоточных ракет — мы четко отдаем себе отчет, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались к другой стране для того, чтобы им помогали ракетами", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, 15 ноября РФ устроила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны, выпустив 90 ракет. Силам ПВО удалось сбить 73 из них, а также 10 дронов-камикадзе.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия уже использовала 87% своих высокоточных ракет "Искандер". Однако там до сих пор есть немало ракет С-300, "Кинжалов" и "Ониксов".

Как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, у РФ пока нет возможности осуществить массированные атаки по Украине дронами-камикадзе, однако она ожидает возможность атаковать иранскими баллистическими ракетами с мощной боевой частью.

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