Данилов рассказал, сколько российских ракет перехватывает Украина

Противовоздушная оборона Украины значительно повысила свою эффективность благодаря военной помощи Запада и теперь может перехватывать до 85-90% российских крылатых ракет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"К большому сожалению, мы не можем обеспечить 100% сбития ракет. Хотя, когда начиналась война, мы сбивали 20-30-40%. На сегодняшний день с помощью наших партнеров, тех приборов, которые Вооруженные силы получили, этот показатель иногда составляет 85-90%", — заявил секретарь СНБО.

Комментируя угрозу украинской энергосистеме от ракетных обстрелов, Данилов отметил:

"Они занимаются уничтожением нашей энергосистемы последние 2-2,5 месяца. Это для нас сложная задача, непростая ситуация. Наследие прошлого от советщины, когда у нас еще была максимально централизованная система, после этой войны отойдет. Сегодня специалисты занимаются вопросом, чтобы ни в коем случае свет не выключался у наших граждан. Но сейчас ситуация сложная, мы это не скрываем. Будут ли атаки? Да, они будут. Выдержит ли наша система? Да, мы делаем все для того, чтобы она обязательно выдержала".

Также Данилов обратился к украинцам по поводу массированных ракетных ударов России.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вам об этом будут сообщать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложна", — отметил он.

Напомним, 23 ноября Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Воздушные силы ВСУ сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе.

Атака оккупантов унесла жизни не менее 10 человек, не менее 50 получили ранения. В общей сложности россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры, в результате чего ряд регионов Украины остались без света, воды и отопления.

17 ноября российские оккупанты запустили по территории Украины 18 крылатых ракет и 5 беспилотников. Сбить удалось 6 ракет.

15 ноября из 90 ракет, выпущенных Россией, были сбиты 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. В районе Киева подразделениями ПВО было сбито 18 ракет из 21. В результате ракетных обстрелов погиб один человек в Киеве, еще шесть получили ранения. Были поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

Читайте также: