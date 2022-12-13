Данилов рассказал, согласится ли Россия закончить войну к Рождеству

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя предложение Владимира Зеленского о завершении войны к Рождеству, считает, что Россия не согласится на вывод своих войск с территории Украины.

Об этом он сказал 13 декабря в эфире телемарафона.

"Конечно, к Рождеству могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут. Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", — подчеркнул Данилов.

Предложение Зеленского о завершении войны к Рождеству

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию к Рождеству закончить войну и вывести оккупационную армию с территории Украины.

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий", — сказал президент.

В Кремле уже отреагировали на предложение украинского лидера и заявили, что они не желают мира и завершения войны.

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