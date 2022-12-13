Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов рассказал, согласится ли Россия закончить войну к Рождеству

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
333
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов рассказал, согласится ли Россия закончить войну к Рождеству

Фото: Associated Press

Данилов считает, что не стоит ожидать рождественского чуда.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя предложение Владимира Зеленского о завершении войны к Рождеству, считает, что Россия не согласится на вывод своих войск с территории Украины.

Об этом он сказал 13 декабря в эфире телемарафона.

"Конечно, к Рождеству могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут. Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", — подчеркнул Данилов.

Предложение Зеленского о завершении войны к Рождеству

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию к Рождеству закончить войну и вывести оккупационную армию с территории Украины.

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий", — сказал президент.

В Кремле уже отреагировали на предложение украинского лидера и заявили, что они не желают мира и завершения войны.

Читайте также:

Права украинцев в темные времена | Выступление Владимира Зеленского

Права украинцев в темные времена | Выступление Владимира Зеленского

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
333
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация