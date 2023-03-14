Данилов резко отреагировал на прогнозы западных экспертов по поводу войны в Украине

Он отметил, что изложенные тезисы "не соответствуют действительности от слова "совсем".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал материал, вышедший в американском издании The Washington Post.

Данилов отреагировал на прогнозы западных экспертов по поводу войны во время информационного телемарафона.



Он отметил, что информация западных СМИ не соответствует действительности.

В частности, в публикации WSJ говорится о качестве украинских войск, которая якобы ухудшилась из-за потерь на поле боя многих самых опытных бойцов, и это "заставило некоторых украинских чиновников подвергнуть сомнению готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению".

Более того, в материале приводятся оценки неназванных американских и европейских чиновников о потерях украинских сил – это якобы до 120 тысяч украинских солдат убитыми и ранеными, тогда как Россия потеряла примерно 200 тысяч солдат.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля (2022, — ред.), когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать (оборону, — ред.). Они нас уже заранее записывали в страну, которая проиграет", — сказал секретарь СНБО.

По его словам, ситуация на фронте действительно сложная.

"Мы уже больше года ведем войну против большой страны — большой по территории, но не по разуму. Понимаем, что нам будет сложно, с самого начала это понимали. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны в результате предоставления информации, не соответствующей действительности, — это не совсем приятная вещь", — подчеркнул Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Была рассмотрена оборона на Бахмутском направлении. Во время Ставки командование "выразило общую позицию по дальнейшему удерживанию и защите города Бахмута".

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