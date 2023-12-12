Данилов сделал откровенное заявление о неоправданных надеждах на контрнаступление

Чиновник подчеркнул, что "это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, однако это не означает, что государство проигрывает войну.

Об этом чиновник рассказал в интервью BBC.

Надежды на контрнаступление не оправдались

Данилов сказал, что надежды Украины на контрнаступление не оправдались, однако "это не значит, что победа будет не на нашей стороне".

Также читайте Украина готовится к новым наступательным операциям – Кулеба

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно быстрее. Надежды были, но они не оправдались. То, что мы два года защищаем нашу страну – это уже большая победа", – сказал Данилов.

Издание отмечает, что украинские войска надеялись вернуть часть оккупированной Россией территории, захваченной после полномасштабного вторжения, а также перекрыть вражеские линии поставок в Крым. Но, не имея преимущества в воздухе и столкнувшись с мощной российской обороной, усилия украинских бойцов "похоже, остановились с наступлением зимы". Как говорится в материале, "Данилов признал, что они были слишком оптимистичны".

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", – заметил он.

Читайте главные новости дня:

Данилов прокомментировал ситуацию на фронте

Секретарь СНБО также сказал, что сейчас ситуация на фронте "очень сложная", а старые учебники по войне, в том числе и НАТО, "должны быть отправлены обратно в архивы".

"Не было войны, подобной той, которую мы имеем в нашей стране – ни в 20, ни в 21 веке", – пояснил Данилов.

Чиновник отказался рассказывать, когда может появиться новый толчок к освобождению оккупированных территорий Украины.

"Я могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы продолжим борьбу за нашу свободу и независимость", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, издание The Washington Post опубликовало материал с анализом подготовки к контрнаступлению ВСУ летом 2023 года и оценило, что пошло не так.

Читайте также: