Данилов сделал заявление о продолжительности войны Украины с РФ

Он подчеркнул, что на сегодняшний день переговоры со страной-агрессором РФ невозможны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никаких переговоров с современным Гитлером по фамилии Путин наша страна не будет проводить. Вследствие этого сложно спрогнозировать сроки войны.

Об этом Данилов сказал в интервью 24 Каналу.

"Напомню, что мы можем пользоваться только теми нормативными актами, которые действуют на нашей территории. И когда кто-то использует словосочетание "переговоры", нужно иметь в виду, что перед ними должны состояться определенные юридические процедуры", - отметил секретарь СНБО.

Он объясняет, что, прежде всего, президент должен одобрить состав переговорной группы, которая должна получить соответствующие директивы. Только после этого может начаться процесс переговоров.

"Для того, чтобы произошло движение в обратную сторону, нужно отменить решение Совбеза. Однако трудно представить, кто это будет делать. Кто возьмет на себя политическую ответственность и, в конце концов, ответственность перед Богом за все то, что совершила эта мерзость, убив более 500 украинских детей, которая убивает наших граждан и оставляет калек. Он за все это должен отвечать", - убежден Алексей Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что будет несправедливым разрешить выезд военнообязанным мужчинам за границу за деньги, поскольку это поставит украинцев в неравные условия, которые будут зависеть от их состояния.

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