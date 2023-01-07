Данилов словами Гоголя прокомментировал перемирие Путина: "Черт, которому последнюю ночь осталось шататься"

Чиновник описал, как "сначала черт окунул мир в сплошную тьму, неслабо выгреб от Вакулы, а затем предложил объявить перемирие".

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным прекращение огня на Рождество цитатой из произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" о черте.

Об этом Данилов написал в Сети 7 января.

"Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение. Сначала черт окунул мир в сплошную тьму, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а затем черт предложил объявить перемирие", – провел параллели с настоящим секретарь СНБО.

Затем он процитировал отрывок из произведения Гоголя.

"И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса": "… испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордашка, которая непрерывно вращалась во все стороны и нюхала все, что только случалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове… можно было догадаться, что это… просто черт, которому последнюю ночь осталось шататься по белому свету и подначивать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утреней, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, к своей берлоге", – говорится в сообщении Данилова.

Напомним, в полночь 7 января завершается объявленное накануне Путиным так называемое прекращение огня. В Пентагоне сообщили, что РФ сама и нарушила это "рождественское перемирие", продолжив обстреливать Украину.

В частности, в течение действия "перемирия" оккупанты более 220 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье.

Украинские власти и эксперты предупреждали, что это "прекращение огня" необходимо врагу только для передышки в войне и перегруппировки сил.

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