Данилов сообщил о подготовке к возможному наступлению со стороны Беларуси

Украинское командование понимает замыслы врага относительно возможного вторжения российских войск с территории Беларуси, поэтому делает все, чтобы обезопасить ситуацию от угроз, которые могут быть со стороны РФ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

По его информации, во время 27 заседания Ставки верховного главнокомандующего рассматривались срочные вопросы о вероятности наступления на Украину с территории Беларуси.

"Мы понимаем, что происходит и на Херсонском направлении, и что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси. Мы понимаем замыслы врага. Соответствующие решения будут приниматься для того, чтобы обезопасить нашу ситуацию от угроз, которые могут быть со стороны РФ", — сообщил Данилов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предположил, что в случае потери временно оккупированного Херсона Россия может совершить попытку прорыва со стороны Беларуси.

Беларусь уже давно перешла "красные линии". Там еще раз на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля.