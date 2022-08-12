Данилов сообщил о подготовке Россией провокаций ко Дню Независимости и против Зеленского

Россияне могут готовить провокации ко Дню независимости Украины, 24 августа. Также точно известно о подготовке провокации РФ против президента Украины Владимира Зеленского.

Однако не все может оказаться под контролем Украины, но это нормально в условиях войны.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире "24 канала".

"Они (россияне – ред.) этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям", – рассказал чиновник.

Секретарь СНБО также заверил, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы врага и давать ему достойный отпор.

Напомним, ранее в военной разведке Украины сообщили, что Россия подготовила "акцию" для дескридитации Зеленского. Так, враг планирует создать псевдофонд, чтобы в дальнейшем очернить руководство Украины.

На Совбезе ООН Россию назвали единственной ядерной террористкой в Украине

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