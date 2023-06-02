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Данилов заявил, будет ли Украина начинать диалог с Россией: "Двери закрыты"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Данилов заявил, будет ли Украина начинать диалог с Россией: "Двери закрыты"

Данилов о диалоге с Россией/Фото: Аппарат СНБО Украины

Другие страны, предлагающие нашему государству сесть за стол переговоров, отстаивают свои интересы.

Украина не собирается начинать сейчас диалог с Россией и держит дверь закрытой.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы двери для переговоров не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО на этот счет — что с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся", — отметил Данилов.

По его словам, мнение других стран по поводу переговоров объясняется тем, что они отстаивают собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке дронов на российскую столицу Москву, произошедшую утром 30 мая.

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Дата публикации
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