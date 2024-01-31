Данилов заявил, что интенсивность украинских атак будет только расти

Агрессорка Россия будет в дальнейшем испытывать последствия развязавшейся войны. Украина будет продолжать атаковать дронами отечественного производства. Ведь все, что касается военной компоненты на территории РФ, должно быть уничтожено.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Украина имеет законное право вести боевые действия на территории государства-агрессора. Каждый день Россия наносит колоссальный ущерб Украине: на временно оккупированных территориях, на фронте, и в тылу, где атакует ракетами и дронами гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Данилов отмечает, что Россия не должна чувствовать себя безнаказанной. В свою очередь, Украина способна наносить ответные удары — "и будет это делать, чтобы бремя убытков и потерь на собственной территории чувствовал также и агрессор".

По словам секретаря СНБО, Украина атакует исключительно законные военные цели: обслуживающие российскую армию объекты. В частности, нефтебазы, объекты ОПК и логистики. Для этого ВСУ принципиально не применяют оружие, предоставленное западными партнерами.

"Чем дольше Москва будет затягивать войну с Украиной, тем больше убытков будет нести именно Россия. Интенсивность украинских атак будет только расти", — подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал больше ударов по оккупантам в Крыму. По его словам, следует продолжать атаки на полуострове с воздуха, использовать морские ударные беспилотники, а также проводить секретные спецоперации.

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