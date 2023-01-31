Данилов заявил, что Россия готовится к максимальной эскалации: когда на каком направлении

Секретарь СНБО предупредил, что следующие два-три месяца тяжелых боев будут определяющими в войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия готовится к серьезной эскалации войны, которая может произойти через две-три недели.

Об этом Данилов рассказал в интервью Sky News, опубликованном 31 января.

"Россия готовится к максимальной эскалации. Это сбор всего возможного, тренировки, учения", – сказал секретарь СНБО.

Он не исключил, что РФ может попытаться устроить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года. Возможно, это будет даже приурочено к годовщине вторжения.

"Мы понимаем, что все на столе… Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", – сказал Данилов.

Он также заверил, что украинские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития событий и в этот раз имеют гораздо большую поддержку от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

"Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь", – сказал чиновник.

По его данным, участие в новом масштабном российском наступлении примет примерно половина из более 320 тыс. мобилизованных солдат.

Данилов анонсировал, что главные бои войны еще впереди.

"Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", – отметил секретарь СНБО.

Новое наступление России: что известно

Военно-политическое командование Украины с декабря начало предупреждать, что РФ готовит новое наступление на Украину, возможно в феврале-марте. По словам президента Владимира Зеленского, наступление может быть на любом направлении.

Однако это наступление не будет столь мощным, как в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, заверил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Россия рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления.

Что касается угрозы со стороны Беларуси, то по данным разведки на 31 января, там не сформирована необходимая для наступления на Украину ударная группировка.

Издание CNN со ссылкой на западных чиновников сообщило, что оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину весной, однако на Западе сомневаются в том, что наступление будет успешным.

Новое наступление России, войска у границы Украины и десантная операция – Самусь и Катков

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.