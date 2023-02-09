Данилов заявил, что Россия попытается в западных областях перерезать пути поставки оружия

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у России нет сил для захвата Киева, но она может атаковать пути поставок оружия в западных областях страны.

Об этом Данилов рассказал в интервью азербайджанскому изданию Report.

"У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Что касается западных областей, они попытаются перерезать нам пути поставки оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор", – заверил секретарь СНБО.

Также читайте Путин может снова атаковать Киев наземными войсками — Кличко

Он также напомнил, что когда 24 февраля началась активная фаза войны с Россией, никто не верил в Украину и все считали, что за короткий промежуток времени она будет уничтожена.

"Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и дальше. Более того, мы вернем все свои исторические территории. И я обращаю внимание на словосочетание "исторические территории". Это наша обязанность и так и будет", – добавил Данилов.

Напомним, в декабре 2022 года военный эксперт Олег Жданов выдвигал версию, что Россия может попытаться прорвать границу Украины на Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. Все для того, чтобы оттянуть часть Сил обороны на север из других направлений.

Тогда же генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун предполагал, что во время нового большого наступления РФ одним из приоритетных направлений врага может быть Ровенская АЭС.

В преддверии ГУР Минобороны Украины назвало три возможных направления нового наступления России: Донецкая, Луганская, Запорожская области.

Читайте также: