Данилов заявил, что спецорганы обязательно найдут палачей украинского военного

Данилов заявил, что такие вещи простить нельзя.

Россияне, которые отрезали главу украинского военного и сняли на видео этот процесс, обязательно будут найдены и наказаны.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он подчеркнул, что для украинских спецорганов это дело чести.

Данилова спросили о том, "отрезвит" ли это видео западных партнеров и поймут ли они, что трибунал над российскими военными преступниками нужен сейчас, а не через некоторое время.

"Ну, не завтра, а это нужно было делать вчера наши спецорганы четко понимают, что им нужно в таком случае делать. Более того, для них это дело чести – найти этих людей".

Кроме того, Данилов заявил, что такие вещи простить нельзя.

"Я более чем уверен, что это обязательно будет сделано, потому что это простить нельзя", – сказал Данилов.

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

Также на это видео отреагировала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она заявила, что это пополняет список обвинений, которые должны предъявить России за ее преступления против Украины. Если это было сделано целью было запугать кого-то – вышло наоборот.

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