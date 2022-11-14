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Данилов заявил, что в освобожденном Херсоне могут скрываться российские военные

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Данилов заявил, что в освобожденном Херсоне могут скрываться российские военные

Скриншот с видео

СБУ и военные делают все возможное для их обезвреживания

Некоторые российские военные, которые не успели бежать вместе с основными силами армии РФ и остались на деоккупированных территориях, переодеваются в гражданское и пытаются уйти от ответственности за совершенные преступления.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "Единые новости", пишет Укринформ.

Он подтвердил информацию, что на деоккупированных территориях еще могут укрываться российские военные.

Вместе с тем Данилов отметил, что СБУ и украинские военные задействуют все необходимые средства для выявления и обезвреживания оккупантов. Глава СНБО сообщил, что в воскресенье на заседании у президента представители СБУ уже отчитывались о количестве задержанных на деоккупированных территориях.

Напомним, ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что россияне готовились к бегству из Херсона несколько недель.

Также мы информировали, что эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать оккупированные территории после деоккупации Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
422
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