Данилов заявил, что весной ВСУ будут в Донецке, Луганске и Севастополе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность, что весной 2023 года Вооруженные силы Украины будут освобождены оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.

Данилов заявил, что зима станет ключевым этапом в войне Украины за свою независимость.

«6 декабря 1919 г. начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за Независимость. С Днем Вооруженных сил Украины!», — написал Данилов в Твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что военные эксперты США оценили технический потенциал Украины для возвращения Крыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник ВСУ назвал территории, которые Украина может вернуть уже к Новому году.

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