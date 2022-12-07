Данилов заявил, что весной ВСУ будут в Донецке, Луганске и Севастополе.

Зима станет ключевым этапом в войне
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность, что весной 2023 года Вооруженные силы Украины будут освобождены оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.
Данилов заявил, что зима станет ключевым этапом в войне Украины за свою независимость.
«6 декабря 1919 г. начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за Независимость. С Днем Вооруженных сил Украины!», — написал Данилов в Твиттере.
Напомним, ранее сообщалось, что военные эксперты США оценили технический потенциал Украины для возвращения Крыма.
Кроме того, мы ранее информировали, что полковник ВСУ назвал территории, которые Украина может вернуть уже к Новому году.
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