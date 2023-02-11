Данилов заявил о серьезных проблемах у России с ее большим наступлением

Чиновник отметил, что наступление врага уже идет и совсем не такое, на которое рассчитывал агрессор.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия уже начала свое большое наступление, с которым у агрессора возникли проблемы.
Об этом Данилов сообщил в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости" 11 февраля.
Он отметил, что украинские войска мощно отбивают наступление врага.
"С большим наступлением уже большие проблемы у них. Мы видим на сегодняшний день, что то, что они запланировали и начали свое наступление — они просто не говорят, что они его начали. А наши войска его очень мощно отбивают", — рассказал чиновник.
"Имеется в виду, что то наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", – добавил секретарь СНБО.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил о безуспешном наступлении РФ вблизи Угледара: враг терпит лишь потери. Однако еще рано говорить о провале российской атаки. Россияне сейчас скапливают силы на юге Запорожской области и на территории Луганской области.
По данным ГУР Минобороны Украины, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Глава цель врага – достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке.
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