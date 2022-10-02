Дания, Германия и Норвегия профинансируют производство для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Ожидается, что гаубицы будут доставлены в Украину с лета следующего года.

Дания, Германия и Норвегия профинансируют производство 16 новых 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2 в Словакии, которые будут доставлены в Украину с лета следующего года.

Об этом сообщил редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке в Twitter.

Напомним, украинские военные уже начали проходить обучение на самоходных артиллерийских установках Zuzana. Это подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Справка: САУ Zuzana 2 – это дальнейшая модификация чешской самоходной гаубицы ShKH vz. 77 Dana, принятая на вооружение армии еще тогдашней Чехословакии в 1977 году. В 1998 году армия Словакии получила САУ Zuzana (155-мм/45), которая считалась глубокой модификацией Danа по стандартам НАТО. В настоящее время на вооружении Словакии находится 16 самоходных установок Zuzana.

После модернизации первой версии САУ Zuzana 2 получила ствол с длиной 52 калибра, новую бронированную кабину для экипажа, возможность вращения башни на 360 градусов, уменьшение количества команды, необходимой для обслуживания, до 3 человек благодаря автоматизации процессов. Первые испытания новой версии прошли в декабре 2009 года.

Чем может помочь САУ Zuzana 2 ВСУ в войне против России

Фото: armyinform.com.ua

Для Вооруженных сил Украины важную роль играет именно работа артиллерии, поскольку она остается основным средством поражения врага. В армии РФ артиллерийские установки также числятся основным вооружением. А это приводит к постоянным артиллерийским дуэлям, в которых преимущество получает та сторона, которая скорее сможет открыть точный огонь и будет находиться вне зоны поражения огнем противника.

В настоящее время дальнобойной самоходной артиллерийской установкой армии России является 2С19 "Мста-С". Она ведет огонь своим наиболее дальнобойным снарядом на максимальное расстояние до 25 км. Если сравнивать даже с первой версией САУ Zuzana, то это на 5 км меньше. А по сравнению с Zuzana 2 – аж 10 км меньше.

Кроме того, если ВСУ получит эти самоходные артиллерийские установки, украинские военные смогут использовать 155-мм системы, что позволит вести огонь более высокоточными боеприпасами (отклонения от цели всего 1-2 метра). Победитель в такой артиллерийской дуэли очевиден.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Комментируя это известие, Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для любой демократической страны.

Россия теряет преимущество в артиллерии: как немецкие гаубицы останавливают пришествие врага - эксклюзив ТСН

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