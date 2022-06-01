Дания хочет передать Украине боевые машины Piranha III, но Швейцария против – СМИ

Швейцария запретила Дании отдавать Украину технику.

Швейцарское правительство заблокировало поставки Украине Данией бронированных машин швейцарского производства. Накануне Швейцария вето наложила на Германию, которая хотела отдать боеприпасы Украине.

Об этом сообщает швейцарский вещатель SRF.

Правительство Дании намерено передать Украине около 20 единиц боевых машин Piranha III. Власти Дании официально обратились в Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам Seco за разрешением – и получили отказ: Seco отклонила запрос несколько дней назад.

Без разрешения Берна помощь Украине невозможна: покупая машины, Дания обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии.

"В начале апреля Seco уже отказала Германии в передаче Украине боеприпасов для установок Gepard.Seco оправдывает свое "нет" нейтральностью и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в государства, находящиеся в состоянии войны. Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария соблюдать своей позиции, учитывая давление из-за границы, на прошлой неделе вицеканцлер Германии Роберт Габек предупредил, что стремится получить "максимальную поддержку для Украины", — пишет издание.

Накануне 24 февраля Германия также исключала экспорт оружия в воюющие страны. Роберт Габек признал ошибку: "Мы должны переоценить свое собственное отношение к реальности".

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу. В федеральной администрации и в парламенте есть голоса, которые видят простор для маневра в Законе о военных материалах: Швейцария вполне может позволить европейским государствам передавать швейцарское вооружение в определенных условиях.

"Федеральный совет теперь должен принять меры и исправить свою практику. Это оружие могут отдать защищаемой от агрессора стране", — не возлагает надежд государственный советник Швейцарии Пирмин Бишоф.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести встречу с главой Кремля Путиным.

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